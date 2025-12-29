Saldırganın ilk vukuatı değilmiş! 16 yaşındaki kız öğrenciye kurşun sıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Saldırganın ilk vukuatı değilmiş! 16 yaşındaki kız öğrenciye kurşun sıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Saldırganın ilk vukuatı değilmiş! 16 yaşındaki kız öğrenciye kurşun sıktı
29.12.2025 18:32  Güncelleme: 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Saldırganın ilk vukuatı değilmiş! 16 yaşındaki kız öğrenciye kurşun sıktı
Haber Videosu

İstanbul Sultangazi'de otobüs bekleyen 16 yaşındaki bir kız öğrenciye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bölgede bulunan bir vatandaş yaralanırken, saldırgan polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce ateş açtığı kızı ve başka öğrencileri taciz ettiği ve ailelerin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Sultangazi'de otobüs bekleyen bir kız öğrenciye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda olayla ilgisi olmayan bir vatandaş yaralanırken, saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cebeci İETT Otobüs Garajı'nda yaşandı. İddiaya göre, otobüs durağında bekleyen 16 yaşındaki kız öğrenciye bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

16 YAŞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİYE SİLAHLI SALDIRI

Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri durumu fark ederek saldırgana müdahale etti. Açılan ateş sonucu öğrenciye bir şey olmazken, o esnada oradan geçen bir vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kurşunlardan bazılarının seyir halindeki bir araca da isabet ettiği öğrenildi. Şüphelinin daha önce ateş açtığı kızı ve başka öğrencileri taciz ettiği ve ailelerin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultangazi, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Saldırganın ilk vukuatı değilmiş! 16 yaşındaki kız öğrenciye kurşun sıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yol yolcu yol yolcu :
    iyide bu piskopat niye hala serbest ve silahlı dolaşıyor? 51 1 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    sence neden Allah aşkına cezasızlık algısı var ama ceza var dediler dediler ülkeyi suçlu yuvasına çevirdiler 14 0
  • Oğuz Demir Oğuz Demir:
    bir sonraki afta çıkar 27 2 Yanıtla
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    ülke başı boş 16 1 Yanıtla
  • Semih Akkaya Semih Akkaya:
    Bir adam evine ekmek götürememiştir hırsızlık yapmıştır affedersin bir adam namusu için suç işlemiştir nefsi müdafa için suç işlemiştir affedersin ama bunca yaratığa af verip sokaklara salıp ya da yenilerini yaratmak hangi akla sığar cezaevinde yatmayı kendine Şeref madalyesi bilen mahlukatlarla dolu bir toplum olduk 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de kar kazası: 8 kişilik aile kanala uçtu Düzce'de kar kazası: 8 kişilik aile kanala uçtu
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda
Hastane otoparkında korkutan yangın Hastane otoparkında korkutan yangın
Rüştü Reçber’den Sadettin Saran’a destek Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek
Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti, yol o araçlara kapatıldı Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti, yol o araçlara kapatıldı
Kırmızı elbisesiyle Erciyes’te kayak yapıp, gül dağıttı Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Leyla Zana Amedspor maçında Ayakta alkışlandı Leyla Zana Amedspor maçında! Ayakta alkışlandı
Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçtiler Trump topu Putin’e attı Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçtiler! Trump topu Putin'e attı

19:19
Galatasaray’ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
18:49
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı
18:39
Erden Timur’un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı Meğersem önceden uyarılmış
Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı! Meğersem önceden uyarılmış
18:23
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutuna saldırı girişiminde bulundu
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu
18:13
TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 gözlemciyi PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti
17:20
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu
17:11
Türkiye ile Ermenistan karşılıklı olarak vize kolaylaştırma kararı aldı
Türkiye ile Ermenistan karşılıklı olarak vize kolaylaştırma kararı aldı
16:58
Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı Konum bilgisi dahi eklemiş
Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Konum bilgisi dahi eklemiş
16:51
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
16:26
Sadettin Saran’ın yaptırdığı ikinci test temiz mi Başsavcılıktan açıklama var
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2025 20:14:46. #7.11#
SON DAKİKA: Saldırganın ilk vukuatı değilmiş! 16 yaşındaki kız öğrenciye kurşun sıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.