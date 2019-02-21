Son Dakika Haberleri: Sultaniye Mahallesi'ne Modern Pazar Yeri

Sultaniye Mahallesi'ne Modern Pazar Yeri

45 dakika önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Sultaniye Mahallesi'ne yapılan pazar yeri ve yapımında sona gelinen parke taş döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Sultaniye Mahallesi'ne Modern Pazar Yeri, System.String[]
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Sultaniye Mahallesi'ne yapılan pazar yeri ve yapımında sona gelinen parke taş döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve Sultaniye Mahalle Muhtarı Derviş Mete de eşlik etti. Şu an itibariyle kırsal mahallerde ve şehir içinde çalışmaların sürdüğünü belirten Ali Özkan, "Karacabey'imizde hummalı çalışmalar sürüyor. 21 olan mahalle sayımız büyükşehir kanunuyla 64 köyün eklenmesiyle 85'e yükseldi. Kırsal mahallerde alt yapı ve ilgili yollarla ilgili birçok eksiklik vardı. Karacabey Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi olarak bu eksiklikleri giderme noktasında gayret gösteriyoruz. Sultaniye'de yol ve parke çalışmalarımızda sona gelindi. Bu mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız kışın çamurdan yazın ise tozdan ve topraktan kurtulacak. Burada yine vatandaşlarımızın ve muhtarımızın talebi doğrultusunda Karacabey Belediyesi olarak modern pazar yeri yapıyoruz. Burası aynı zamanda cemiyetlere ve sosyal faaliyetlere de ev sahipliği yapacak. Birçok fonksiyonu da burada ifa edecek. Mahalle halkımıza hayırlı olsun" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

Ali Özkan, Karacabey, Güncel
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