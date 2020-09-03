Suluova Belediyesi 3 noktada yeni içme suyu buldu - Son Dakika

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, son günlerde ilçe genelinde yaşayan içme suyu yetersizliğine çözüm adına yaptıkları arayışlar sonucu 3 farklı noktada kaliteli içme suyu tespit ettiklerini söyledi.

Üçok, Derinöz Barajı'ndan ilçeye alınan su miktarının arazi sulamasına alınması nedeniyle ilçede içme suyu sıkıntısı yaşandığını hatırlattı.

"Daha önce Derinöz barajından aldığımız 100 litrelik suyu artık alamıyoruz." diyen Üçok, şunları kaydetti:

"Çünkü arazi sulaması için alındı. Buna mukabil biz Akdağ bölgesinde 3 farklı noktada içme suyu bulduk. Bu suları derleyip toparladık ama halen 100 litreye ulaştıramadık. Biz 100 litre su buluncaya kadar vatandaşlarımızdan mevcut suyu tasarruflu kullanmalarını istiyoruz. Eylül ayı sonunda da köylerin arazi sulamaları bitiyor. Bu suları da içme suyu olarak mevcut isale hatlarına dahil edeceğiz. İşte bu sürede mevcut suyu eylül ayı sonuna kadar halkımızdan tasarruflu kullanmalarını rica ediyoruz."

Üçok, Kaymakam Abdullah Şen ile birlikte Derinöz mevkisinde devam eden su arama çalışmalarını yerinde inceledi.