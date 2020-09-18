Suluova'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Suluova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Uygulama kapsamında ilçedeki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve diğer ilgililerin katıldığı denetimlerde vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgiler verildi.

Kaymakam Şen, gazetecilere,bugüne kadar birçok sıkıntıyı devlet millet el birliğiyle, mücadele ederek aştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz biliyoruz ki bu salgını aşacaksak her bir insanımızın, sorumluluk şuuruyla, kurallara riayet ederek aşacağımızın inancındayız. Yaptığımız denetimlerde farkındalığı bir kere daha ortaya koyma, sağlık kurallarını bir kere daha hatırlatma ve özellikle maske, mesafe, hijyen diye tabir ettiğimiz üç altın kuralı tekrar ve tekrar zihinlere kazıma noktasında bir denetim icra ettik."