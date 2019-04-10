Sümeyye Boyacı, Amerika'dan Altın Madalya ile Döndü!

4-6 Nisan tarihlerinde Amerika
'da gerçekleşen dünya serisine giden Sümeyye Boyacı
, Türkiye
'yi Amerika'da temsil eden tek sporcu oldu. Bu destek sayesinde Indianapolis Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'ne katılan ilk paralimpik sporcu da olan Sümeyye Boyacı; 50 metre sırt, serbest ve kelebek, 100 metre serbest ve 200 metre serbest yarışları olmak üzere toplam 5 müsabakaya girdi.
Kendi branşlarındaki üstün performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Boyacı, kendi engel gruplarında 200 metre serbest yüzmede birinci, 100 metre serbest yüzmede ikinci, 50 metre kelebek yüzmede ikinci, 50 metre serbest yüzmede birinci, tüm engel gruplarında ise 200 metre serbest yüzmede dördüncü oldu. Sümeyye, asıl branşı 50 metre sırtüstü yüzme kategorisinde ise tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Sponsorlarının destekleri ile Amerika'ya giden ve 19 ülkeden 160 sporcu ile mücadele ederek altın madalya kazanan Boyacı'nın gözü şimdi dünya şampiyonluğunda…
İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'ndaki derecesiyle altın madalya kazanan Avrupa Şampiyonu, 2019'da dünya şampiyonluğunu ve 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'nda olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. Temmuz ayında gerçekleşmesi planlanan dünya şampiyonası öncesinde Amerika, Singapur
, İtalya
, Finlandiya
ve Almanya
gibi ülkelerde düzenlenecek olan dünya serilerine katılması gereken Sümeyye Boyacı, kendisi için ilk ve en zorlu dünya serisi olan Amerika yarışına ana sponsoru Bursa
Kebap Evi ve ulaşım sponsoru Türk Hava Yolları
'nın desteği ile gitti. Amerika Birleşik Devletleri
Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi ev sahipliğinde düzenlenen seride geçtiğimiz senelerde Türkiye'yi temsil eden bir sporcu olmadı. Milli yüzücümüz bu seriye Türkiye'den giden ilk, yarışta Türkiye'yi temsil eden tek ve 50 metre sırt kategorisinde aldığı madalya ile şampiyon dönen tek Türk paralimpik yüzücü oldu.
Sümeyye Boyacı: "Zor bir yarıştı ve son derece heyecan vericiydi. Böyle büyük bir organizasyonda yarışmak benim için çok önemliydi. Sponsorlarıma teşekkür ediyorum, bu gibi destekler arttıkça başarılar da artıyor. Şimdi sırada dünya şampiyonluğu var!"
Amerika yarışından altın madalya ile dönen, şimdi diğer dünya serilerine hazırlanan Sümeyye Boyacı, Amerika yolculuğu dönüşünde İstanbul
'un yeni havalimanına indi. Boyacı; "Amerika, dünya serileri içinde en önemli yarışlardan bir tanesiydi. Bu yarışta diğer yarışlardan farklı olarak tüm kategoriler birbiriyle yarışıyor ve bir ayrım yapılmıyor. Tüm engel dereceleri aynı yarışın içinde. Daha çok kişiyle yarışıp, başarmak ayrıca mutluluk verici. Her fırsatta sponsorluk desteklerinin öneminden bahsediyorum, ben bu yarışa sponsorlarımın desteği ile gittim. Onların sayesinde güzel bir deneyim edindim ve başardım. Spor desteklendiğinde daha çok güzelleşen bir alan, bu başarım bunun en güzel ispatı." ifadeleriyle duygularını paylaştı.
Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı: "Bizim O'na, O'nun kendine inancı tam. Biz desteklemeye, Sümeyye başarmaya devam edecek. Birlikte başaracağız."
Sümeyye Boyacı'nın ana sponsoru Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı: "Sümeyye'ye inancımız tam. Maddi ve manevi tüm gücümüzle O'nu desteklemeye devam edeceğiz. Biz Türkiye'yi temsil etmesine vesile olduk. Böylesine güzel bir tablonun parçası olmak bizim için de önemli ve son derece gurur verici." dedi.