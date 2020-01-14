SunExpress, İzmir'den Avrupa'nın 4 farklı kentine daha uçuş gerçekleştirecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SunExpress, İzmir'den Avrupa'nın 4 farklı kentine daha uçuş gerçekleştirecek - Son Dakika Ekonomi

SunExpress, İzmir'den Avrupa'nın 4 farklı kentine daha uçuş gerçekleştirecek

6 saat önce

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Almanya'nın Nürnberg, Fransa'nın Paris, Belçika'nın Brüksel ve Danimarka'nın Kopenhag kentlerine İzmir kalkışlı yeni uçuşlara başlayacak.

SunExpress, İzmir'den Avrupa'nın 4 farklı kentine daha uçuş gerçekleştirecek, System.String[]

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Almanya'nın Nürnberg, Fransa'nın Paris, Belçika'nın Brüksel ve Danimarka'nın Kopenhag kentlerine İzmir kalkışlı yeni uçuşlara başlayacak.


SunExpress'ten yaplan yazılı açıklamaya göre, kış sezonu kapsamında İzmir uçuşlarında kapasite ve frekans artışı yapan şirket, Almanya'nın turistik şehirlerinden Nürnberg'e bu cuma gününden itibaren haftada 1 kez direkt sefer düzenleyecek.

İzmir'den en fazla uluslararası sefer yapan hava yolu SunExpress, dış hatlarda Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart'a düzenlediği günlük uçuşların yanı sıra Berlin ve Hamburg'a sefer sayısını artırdı.

İzmir'den Amsterdam'a haftada 3 uçuş düzenleyen şirket, Viyana seferlerini de haftada 2'ye çıkardı.

SunExprees, şubat ayında Fransa'nın Paris, Belçika'nın Brüksel ve Danimarka'nın Kopenhag kentlerine de haftada 1 kez sefer düzenleyecek.

İç hat sefer sayılarını da artıran SunExpress, kış sezonu süresince aktarma merkezi İzmir üzerinden Anadolu'nun 11 şehrinden Avrupa'daki 17 kente de bağlantılı uçuşlar gerçekleştirecek.

Danimarka, Almanya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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