Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner Mazbatasını Aldı

31 Mart yerel seçimlerine Sungurlu Belediye Başkanı seçilen Abdulkadir Şahiner mazbatasını aldı.31 Mart'ta yapılan seçimlerinde 8 bin 516 oy alarak en yakın takipçisine 260 fark atan Başkan Şahiner, kesin olmayan sonuçlara göre Belediye başkanlığını kazanmıştı. AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarının seçimlerde geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz etmiş, 807 olan geçersiz oylar tekrar sayılınca Başkan Şahiner oyunu 8 artırarak aldığı oyu 8 bin 524'e çıkarmıştı.AK Parti ve MHP bu gelişme sonrasında önce ilçe seçim kuruluna daha sonra il seçim kuruluna, son olarak da YSK'ya başvurarak tüm oyların yeniden sayılmasını istemiş, 3 kurumdan da ret cevabı gelmesiyle mazbatasını almasının önünde bir mani kalmamıştı.'10 gün sonra mazbatasını aldı'YSK'nın da ret cevabından sonra önünde bir mani kalmayan Başkan Şahiner, 10 gün sonra mazbatasını almak için ilçe seçim kuruluna gitti. İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İlçe Başkanı Fazlı Koçak , İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve kalabalık bir grup ile birlikte ilçe seçim kuruluna giden Başkan Şahiner, mazbatasını Hakim Berna Boyrazoğlu Yelken'den aldı."Ben zorlukları severim"İlçe seçim kurulundan mazbatayı alan Başkan Şahiner, kalabalık bir grup ile Sungurlu Belediyesine gitti. Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Şahiner, "Sizlerin desteğiyle, Cenabı Allah'ın takdiriyle 2. dönemi bize nasip etti. Amacımız, gayemiz her zaman Sungurlu'ya hizmet oldu. Sizlerin bana vermiş olduğu destek ile 31 Mart'ta taçlandırmış olduk. Allah nice hayırlı hizmetleri sizler ile birlikte yapmayı nasip etsin. Biz her zaman şunu istedik. Hakkımızda hayırlısı ise bize nasip et dedik. Benimde kaderim 1. dönemde de meclisi vermediniz, 2. dönemde de meclisi vermediniz. Kadir Şahiner sen biraz daha çalış dediniz herhalde. Ama ben zorlukları severim. O Meclisimiz ile birlikte güzel hizmetler edeceğiz inşallah. Cenabı Allah'ın takdiri, sizlerin desteğiyle seçimi tekrar kazandık. İnşallah Sungurlu'ya sizler ile birlikte daha çok hizmetimiz olacak. Belediye dün de sizindi, bugünde sizin. Ekibimle birlikte sizlere 24 saat hizmet etmeye hazırım" ifadelerini kullandı. - ÇORUM