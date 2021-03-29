Sungurlu'da hatalı parklara göz açtırılmayacak - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü tarafından ikinci sıra, yay geçitleri ve engelliler için ayrılmış alanlara park edilen araçlar çekici yardımıyla çekilmeye başlandı.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında kanun amacına uygun hareket edilmesi, yaşanan olumsuzluklarının giderilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla; Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi taşıtların duraklarına, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kavşak içlerine, tünel girişlerine, köprü girişi ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere, engelli araçları için ayrılmış park yerlerine ve ikinci sıraya park etmiş araçlar bugünden itibaren çekici ile otoparka çekilmeye başlandı" denildi. - ÇORUM