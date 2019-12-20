Sungurlu TSO'dan E-belge dönüşüm semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu TSO'dan E-belge dönüşüm semineri - Son Dakika

Sungurlu TSO'dan E-belge dönüşüm semineri

6 saat önce

Sungurlu Ticaret Odası toplantı salonunda E-belge dönüşüm bilgilendirme semineri düzenlendi.

Sungurlu TSO'dan E-belge dönüşüm semineri, System.String[]

Sungurlu Ticaret Odası toplantı salonunda E-belge dönüşüm bilgilendirme semineri düzenlendi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu hale gelecek 2020 yılından itibaren E-Fatura, E-Arşiv ve E-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu olan işletmeler için seminer verildi. Seminer de mali müşavirler ve muhasebeciler bilgilendirildi.


Toplantıya Çorum Defterdarı Durak Sercan, Çorum Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Vergi Dairesi Müdür yardımcısı Vecihi Pulatkan, Çorum Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, Sungurlu Vergi Dairesi Müdürü Seyfettin Aksakal, Sungurlu Mal Müdürü Türkay Odabaş, TSO Başkanı Behiç Akkaş, Gelir Uzmanı Aslıhan Hacıismailoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karatekin, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, mali müşavir ve muhasebeciler katıldı.


Seminer sonunda Ticaret ve Sanayi Odası tarafından katılımcılara plaket takdim edildi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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