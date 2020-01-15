Sünnetten korkan çocuk, otomobilden çıkmadı - Son Dakika

Sünnetten korkan çocuk, otomobilden çıkmadı

HOLLANDA'da yaşayan hayırsever iş adamı Özen Güneş, memleketi Iğdır'da düzenlediği şölende, 31 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Sünnetten korkan 7 yaşındaki Muhammet Can Ataman, kendini tören alanına getiren dayısının otomobiline kapattı. Ailenin uzun uğraşları sonucu araçtan dışarı çıkmayan Ataman'ı dayısı Bülent Tuncer, para vererek ikna etti. Salona götürülen Ataman da arkadaşarı gibi sünnet oldu.

Özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplu sünnet törenine Vali Yardımcısı Aydın Börü, Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ve sünnet olan çocukların aileleri ile yakınları katıldı. Sünnet şöleninde bin kişiye yemek verildi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra, kuran okunması ile başlayan şölende davetliler ilk olarak çalınan müzik eşliğinde göbek atıp, halay çekti. Sünnet olan çocuklarla birlikte oynayıp işadamı Özben Güneş, "Düzenlemiş olduğumuz sünnet şöleninde 31 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Çocukların geleneklerimizde çok güçlü yeri var. Bu özel günümüzde anne, baba ve misafirlerimiz ile birlikte sevgili çocuklarımızın sevinçlerine ortak olduk. Çünkü sünnet bizim geleneklerimizde çok güçlü bir olgudur. Bu manada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böylece çocuklarımız erkekliğe ilk adımını atmış oldular" diye konuştu.

Eğlencenin ardından çocukların sünnetine geçildi. Bu sırada korkup ağlamaya başlayan Hanım-Bekir Ataman çiftinin çocukları Muhammet Can Ataman tören alanından kaçtı. Ataman, kendini tören alanına getiren ve anahtarı elinde olan dayısının otomobiline kapattı. Ailenin uzun uğraşları sonucu araçtan dışarı çıkmayan Ataman'ı dayısı Bülent Tuncer, para vererek ikna etti. Salona götürülen Ataman da arkadaşları gibi sünnet oldu. Sünnet olurken canının yanmadığını söyleyen Muhammet Can Ataman, "Sünnet olan arkadaşarımın ağlama sesini duyunca korktum ve dışarı kaçtım. Dayımın arabasının anahtarı bendeydi. İçeri girip saklandım. Ama beni bulunca kapıları kilitledim. Boşuna korkmuşum. Hiç de canım yanmadı" dedi.