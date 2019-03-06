Son Dakika Haberleri: Sunset Filmi

Sunset Filmi

1 saat önce

Sunset filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sunset filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Sunset, I. Dünya Savaşı öncesinde Macaristan'da yaşayan genç bir kızın, yaşadığı onca şeyin ardından korkusuz bir kadına dönüşümünü konu ediyor.


Yönetmen: László Nemes
Senaryo: László Nemes, Clara Royer, Matthieu Taponier
Oyuncular: Susanne Wuest, Vlad Ivanov, Urs Rechn, Evelin Dobos, Juli Jakab, Mónika Balsai, Judit Bárdos, Levente Molnár, Björn Freiberg, Julia Jakubowska, Zoltán Cservák, Balázs Veres, Marcin Czarnik, Miklós Székely B., Zsolt Végh, Christian Harting, János Kulka, Tamás Varga, Péter Kertész , Péter Fancsikai, Sándor Zsótér , Márton Patkós, Thanh-Huy Phan, Áron Öze, Barnabás Dékány, Mihály Kormos, Rozi Székely, Kati Lázár, Balázs Szitás, Balázs Czukor
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Napszállta
Yapımcı Firma: Laokoon Filmgroup
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Macaristan, Fransa
Orijinal Dili: Macarca, Almanca
Filmin Süresi: 142 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 17.05.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com

Yönetmen, Macaristan, Sinema
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