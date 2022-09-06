Mehmet Ali Erbil hakkındaki 'taciz' davasında zorla getirme kararı - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil hakkındaki 'taciz' davasında zorla getirme kararı

06.09.2022 12:41
Mehmet Ali Erbil hakkındaki 'taciz' davasında zorla getirme kararı

Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına başlandı.

"Sabah saatlerinde rahatsızlandığı için gelemedi"

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Mehmet Ali Erbil ve müşteki Ece Ronay Bilir katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki avukatı, müvekkili Ece Ronay Bilir'in yakın zamanda doğum yaptığı için duruşmaya gelemediğini söyledi. Sanık avukatı ise, "Müvekkilim sabah saatlerinde rahatsızlandığı için duruşmaya katılmamıştır. Kendisi düzenli ilaç tedavisi görmektedir. Bir sonraki celse sanığı duruşmada dinlenmek üzere hazır edeceğiz" dedi.

Ağabeyi ve asistanı tanık oldu

Mehmet Ali Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil, duruşmada tanık olarak dinlendi. Mustafa Erbil, "Mehmet Ali Erbil'in telefonda konuşmalarına şahit oldum, karşı taraftan davet aldığını duydum. Ne ile gideceğini sordum. 'Şoförle git, çok uzak yer, tek başına gitme' dedim. Karşı taraf tek gel deyince gitme dedim ve oradan ayrıldım. Benim konuyla ilgili başka bir bilgim yoktur" dedi.

"Bu gece koynumda yat' diye mesaj attım"

Tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Erbil'in asistanı Nuray Kaya, "Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e Instagram üzerinden ulaşarak klibinde oynaması için teklif götürdü. Mehmet Ali Erbil teklifi kabul etti, ilk klip çekildi. İkinci klibin çekiminin bitiminde ekip olarak yemeğe davet ettiler, sonra vazgeçtiler. Ece Ronay tek başına gelmesini istedi, ben 'Tek başınıza gitmeyin' dedim. 'Asistanınızı da getirmeyin' dedi. Ben de 'İstiyorsa kendisi gelsin' dedim. Mehmet Ali Bey bana, Ece Ronay'ın kendisini çağırdığı, uygunsuz fotoğraf attığını söyledi. Ben de telefonu aldım. 'Çok istiyorsan sen gel bu gece koynumda yat' diye mesaj attım. Müşteki devamında birkaç uygunsuz fotoğraf daha yolladı. Ertesi gün ise mesajları ifşa etti" diye konuştu.

Mahkeme hakimi, tanığa, 'Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum' mesajını kimin yazdığını sordu. Tanık ise "Bu mesajı ben yazdım. Sürekli Mehmet Ali Bey'i çağırıyordu, bunun üzerine Mehmet Ali Bey böyle bir mesaj yaz dedi, ben de yazdım. Mesaj yazmamı Mehmet Ali Bey talep etti" dedi.

Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı

Tanık beyanlarının ardından ara kararını oluşturan mahkeme, duruşmaya gelmeyen Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Cansel Çördük, 'Mehmet Ali Erbil 15 yaşımda beni otele çağırdı' itirafını yapan takipçisine cevap verdi: Paralı sapıklardan uzak durun Cansel Çördük, 'Mehmet Ali Erbil 15 yaşımda beni otele çağırdı' itirafını yapan takipçisine cevap verdi: Paralı sapıklardan uzak durun Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı
Kaynak: İHA

Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay, Erbil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mehmet Ali Erbil hakkındaki 'taciz' davasında zorla getirme kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil hakkındaki 'taciz' davasında zorla getirme kararı - Son Dakika
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