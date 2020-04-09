'Süper ay' Adıyaman'da böyle göründü - Son Dakika

'Süper ay' Adıyaman'da böyle göründü

ADIYAMAN - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Adıyaman'da böyle göründü.

Adıyaman'da oldukça güzel görünen 'Süper ay'ın bir sonraki tutulması ise 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu Süper Ay Adıyaman'da, seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Süper Ay, dünyaya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi göründü.