Süper ay köprü ve camiyle buluştu - Son Dakika

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRKAN/İSTANBUL'da süper ay bugün de kendini gösterdi. Dün ortaya çıkarak izlenebilen süper ay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii'yle aynı noktada buluşunca ortaya seyri hoş manzaralar çıktı.