Süper ay köprü ve camiyle buluştu - Son Dakika

Süper ay köprü ve camiyle buluştu
6 saat önce
Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRKAN/İSTANBUL'da süper ay bugün de kendini gösterdi.
Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRKAN/İSTANBUL'da süper ay bugün de kendini gösterdi. Dün ortaya çıkarak izlenebilen süper ay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camii'yle aynı noktada buluşunca ortaya seyri hoş manzaralar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:30 Kaynak: DHA
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