Üye Girişi
"Süper Baba"nın Nihat'ı: Sümer Tilmaç - Son Dakika

"Süper Baba"nın Nihat'ı: Sümer Tilmaç

11.06.2021 11:21

"Gönül Yarası", "Reis Bey", "Kanlı Nigar", "Kuruluş Osmancık" ve "Süper Baba" adlı yapımlarda canlandırdığı rollerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Sümer Tilmaç, Türk izleyicisinin gönlünde yer edindi.

"Gönül Yarası", "Reis Bey", "Kanlı Nigar", "Kuruluş Osmancık" ve "Süper Baba" adlı yapımlarda canlandırdığı rollerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Sümer Tilmaç, Türk izleyicisinin gönlünde yer edindi.

Başarılı karakter oyuncusu, 15 Temmuz 1948'de Malatya'da dünyaya geldi. Giritli Hasan Bey ile Türkmenistan göçmeni Rehber Hanım'ın çocuğu olan Tilmaç, 1964'te Arena Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı.

İstanbul Belediye Konservatuvarından 1968'de mezun olan sanatçı, Münir Özkul ve Gazanfer Özcan'ın öğrencisi olarak yetişti ve kariyeri boyunca Türk tiyatrosu ve sinemasının sevilen isimleriyle aynı sahnede buluştu.

Yaptığı bir açıklamada anne ve babasının da tiyatroya çok meraklı olduğunu aktaran Tilmaç, "Her yerde mutlaka bir oyun oynuyorlardı. Annem bana hamileyken ben sahneye çıkmışım. O yüzden sahne hayatım biraz daha fazla." ifadelerini kullanmıştı.

"Oyunculukta Münir Özkul ve Gazanfer Özcan'dan etkilendi

Sümer Tilmaç, yaşamı boyunca 63 tiyatro oyununda sahne aldı. Sadık Şendil tarafından yazılan "Yedi Kocalı Hürmüz" eserinde de rol alan usta oyuncu, yine Şendil'in kaleme aldığı "Kanlı Nigar" oyununda ise başrolleri Münir Özkul ve Altan Karındaş ile paylaştı.

Oyunculukta en fazla Münir Özkul ve Gazanfer Özcan'dan etkilendiğini her fırsatta dile getiren sanatçı, sinemada ilk olarak 1966'da Tanju Korel ile Sibel Göksel'in başrolü paylaştığı "Eşkıya" filminde rol aldı.

Oynadığı filmlerde birçok kez kötü adam karakterini canlandıran sanatçı, yaptığı bir açıklamada, bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirmişti:

"Almanlarla, Fransızlarla, İtalyanlarla, Amerikanlarla filmlerde oynadım. Fransızların vodvil tiyatrosunun biraz içindeyim. Fransızlar bütün aktörlere 'komedyen' der. Bizdeki komedi anlayışı ise farklıydı. Biraz yamuk olacaktınız, kulağınız başka bir yerde, gözünüz şaşı olacaktı. Biz bunlara gülerdik, böyle algımız vardı. O nedenle o zamanlar bana kötü adam rolünü layık gördüler. Neyse ki bu durum yavaş yavaş değişiyor. Kötü adam rolleriyle başladım, şimdi ise böyle devam ediyor. Yarın bakarsınız tekrar kötü adam rollerine dönerim. Bu durum, oyuncu olmanın gerektirdiği bir zorunluluktur. Şimdi kötü adam rollerini oynayanlara bakıyorum ve hiçbirini beğenmiyorum."

Sanatçı, 1993-1997 arasında yayımlanan ve büyük beğeniyle izlenen "Süper Baba" dizisinde canlandırdığı rolle dikkati çekti.

"Reis Bey", "Kuruluş Osmancık", "Osmanlı Cumhuriyeti", "Meraklı Köfteci", "Vatandaş Rıza", "Ah Güzel İstanbul", "Gırgıriye", "Kılıbık", "Damga", "Acı Dünyalar", "Kahpe Bizans", "Hemşo" ve "Çakallarla Dans" adlı yapımlards da oynayan sanatçı, 210'dan fazla film ve dizide rol aldı.

Kalp krizi sonucu vefat etti

"Karaoğlan" adlı televizyon dizisinde de oynayan sanatçı, "Son" filmindeki rolüyle 2002'de verilen 7. Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Kendi yazdığı "Ispanaktan Nağmeler" adlı film için 2005'te yönetmen koltuğuna oturan usta oyuncu, filmin başrolünü de kendisi üstlendi.

Sümer Tilmaç, 2010'da vizyona giren, Murat Şeker'in yönetmenliğini üstlendiği "Çakallarla Dans"'ın ardından aralarında "İkizler Firarda", "Şenlikname: Bir İstanbul Masalı", "Pak Panter"in de olduğu filmlerde rol aldı.

Katıldığı bir düğünde geçirdiği kalp krizi sonucu 12 Haziran 2015'te hayatını kaybeden sanatçı, vefatından önce "Polis Akademisi: Alaturka" ile "Zilin Sesi" filmleri için kamera karşısına geçti.

Tilmaç'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Usta oyuncunun kardeşi Ata Tilmaç da Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 2007'de hayata veda etmişti.

Yaşamını, "Sümerce" adlı oyununda işledi

Hayat hikayesini eğlenceli bir dille kaleme alan Tilmaç, vefatından kısa bir süre önce,"Sümerce" adlı komedi oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Sahnedeki 50. yılını da Sümerce ile kutlayan sanatçı, oyuna ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Anılar, yaşanmışlıklar enteresan. Bir şeyler kötüymüş gibi yaşanıyor fakat aradan zaman geçtiğinde mizah oluyor. Bizim de öyle oldu. Bir zamanlar meşakkat diye yapılan her şeyi, bugün bakıldığında aradan geçen zaman içinde çok başka noktalarda düşünmeye başlıyorsunuz. O da çok güzel oluyor."

Tilmaç, kendisine hep, "Anılarını yazar mısın?" diye sorulduğunu aktararak, "Ben de onlara hep şöyle bir cevap verdim: Yazmak yerine sahnede bunu anlatmak istiyorum. İyi ki de öyle demişim ve öyle yapmışım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Karakter oyuncusu olarak canlandırdığı her rolle akıllarda yer edinen sanatçı, katıldığı bir televizyon programında, oyunculuğun emek işi olduğuna işaret ederek şunları kaydetmişti:

"Benim de hoşuma giden, unutamadığım filmler hangileri diye sorduklarında, 'Para alamadığım filmler.' diyorum. Bizim kaderimizde böyle bir şeyler var. Biz bu işten para kazanmaya değil, bu işi yapmaya gelenlerdeniz. Bunu da yüreklilikle söylüyorum. Tabii ki hayatımızı idame ettirmek anlamında para kazandığımız işler de oluyor."

Tony Curtis ve Anthony Quinn ile "Paralı Askerler" filminde rol alan sanatçı, vefatından 10 gün önce katıldığı bir televizyon programında oyunculuk yapmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle aktarmıştı:

"Özellikle gençlerle beraberseniz ve hala oyunculuk yapıyorsanız, bu durum insanı gerçekten çok motive ediyor. Hayatın çok güzel bir sürecini yaşıyorsunuz demektir. Çünkü hala bir işi insanını yapabilmesi veya telefonunun çalıp bir filme çağırılması bizim yaşlarımızdaki oyuncular için önemli."

Sümer Tilmaç, Gönül Yarası, İstanbul, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Süper Baba'nın Nihat'ı: Sümer Tilmaç - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hadise'nin başı dertte! Saplantılı hayranı yüzünden karakolluk oldu 11:30 Hadise'nin başı dertte! Saplantılı hayranı yüzünden karakolluk oldu Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek 11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor 11:14 İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor
Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi 10:58 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı 10:49 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor 10:37 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız 10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek 09:41 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek

Son Dakika Haberleri
11:31 Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı
11:24 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
10:57 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
10:55 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
10:48 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
10:36 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı         
11:32
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek         
11:04
400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor         
10:52
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada         
10:27
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 11:36:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Süper Baba"nın Nihat'ı: Sümer Tilmaç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement