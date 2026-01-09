Süper Kupa Finali Saati Değişti - Son Dakika
Süper Kupa Finali Saati Değişti

09.01.2026 19:43
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı, meteorolojik sebeplerle saat 18.45'e alındı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saati "meteorolojik değerlendirme" sonrası değiştirildi.

10 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.30'dan 18.45'e çekildi.

Türk Futbol Federasyonu (TFF) açıklamasında değişimin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarı nedeniyle yapıldığı kaydediliyor.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Kupa bu sezon ilk kez yeni formatıyla oynanıyor.

Buy yeni formatta; lig şampiyonu ile kupa finalisti, lig ikincisi ile lig üçüncüsü tek maç üzerinden karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Samsunspor'u, Galatasaray da Trabzonspor'u yenerek kupada final oynama hakkı kazandı.

Galatasaray 2006'dan bu yanan oynanan finalde yedi kez bu kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe bu başarıyı üç kez elde etti.

İstanbul'un olimpiyat düzenleme projesi kapsamında stadyum Temmuz 2002'de açıldı.

Başakşehir ilçesindeki Atatürk Olimpiyat Stadyumu, özellikle rüzgarın sahadaki futbolu etkilemesi nedeniyle geçmişte tartışma konusu olmuştu.

2023'de İstanbul'da yapılan Şampiyonalar Ligi finali öncesi stadyum yenileme geçirdi.

Stadyumun kapasitesi 76 bin kişiye çıkarıldı.

Kaynak: BBC

