Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

7 saat önce

Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Hakan Özmert'in ceza yayı dışından sert şutu yan kale direğine çarparak auta çıktı.

12. dakikada Kudrıashov'un sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Podolski, kaleye göndermek istedi. Podolski, defans oyuncusu Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonucu iptal etti.

20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in şutu defans oyuncusuna da çarparak az farkla üstten kornere gitti.

24. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

29. dakikada Kudrıashov'un ara pasında altı pas içinde topla buluşan Sinan'ın sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

55. dakikada Amilton'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan'ın defans oyuncusunu geçtikten sonraki sert şutu az farkla üstten auta gitti.

72. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.

77. dakikada Mert Haklan Yandaş'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabare'nin şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan arka direğe ortasında gelişine de Souza vurdu. Bu futbolcunun sert şutu kalecide kaldı.

79. dakikada Hakan Özmert'in pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Podolski'nin sert şutunu kaleci kurtardı.

81. dakikada Hakan Özmert'in ortasında Sivasporlu defans oyuncularının uzaklaştırdığı topu Kudrıashov, kafayla yeniden ceza sahası içine gönderdi. Veysel Sarı, ayağının içiyle kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

85. dakikada Goiano, Kudrıashov'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+2. dakikada Amilton'un uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fredy'in şutunu Samassa ayaklarıyla çıkardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya x, Mehmet Cem Hanoğlu x, Kamil Çetin x

Antalyaspor: Boffin xxx, Nazım Sangare xx, Veysel Sarı xxx, Celustka xx, Kudriashov xxx, Hakan Özmert xxx, Amilton xx, Fredy xx, Podolski xx (N'dinga dk. 93 ?), Sinan Gümüş xxx (Doğukan Sinik dk. 87 ?), Jahovic xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Gustavo Leschuk, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Chico, Bünyamin Balcı

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sivasspor: Samassa x, Caner Osmanpaşa x, Appindangoye x, Uğur Çiftçi x, Marcelo Goiano x, Fatih Aksoy x (Domınges de Sozuza dk. 55 x), Hakan Arslan x, Emre Kılınç xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 66 x), Mert Hakan Yandaş x, Yasin Öztekin xx (Kone dk. 74 x), Yatabare xx

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Kone, Cofıe, Papp, Armın Derlek, Barış Yardımcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Veysel Sarı (dk. 81) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Goiano (dk. 85) (Sivaspor)

Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Emre Kılınç (Sivasspor), Podolski (Antalyaspor)

(İHA)

Hakan Özmert, Antalyaspor, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
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