Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

84. dakikada Visca'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2

77. dakikada yine sol taraftan Cenk Ahmet'in ortasında arka direkte topla buluşan Emrah'ın yarım volesini Volkan güçlükle dışarı çeldi.

75. dakikada sol taraftan Cenk Ahmet 'in yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan'ın kafa vuruşu yan direğe çarptıktan sonra dışarı çıktı.

56. dakikada yaşanan karambol sonucu ceza sahası içerisinde Boumal'ın topa elle müdahalesini hakem Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltı olarak değerlendirdi.

Süper Lig'in 38. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir 'e 2-1 mağlup oldu.

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