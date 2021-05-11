Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Ndao, ceza sahasına hareketlenen Borini'ye çıkardı. Bu futbolcu net bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

76. dakikada orta sahada Mensah'a yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılan Zukanovic, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş , Fatih Karagümrük 'ü konuk etti. Beşiktaş, sahasında rakibine 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı.

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