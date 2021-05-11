Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

11.05.2021 22:32
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Beşiktaş, sahasında rakibine 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Ndao'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Borini'nin sol çaprazdan sert şutunu kaleci Ersin son anda dokundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

54. dakikada Vida, rakibine baskı yaparak topu kazandı ve Larin'e aktardı. Larin, ceza alanı içine girip pasını yerden arka direkteki Ghezzal'a aktardı. Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

60. dakikada Ghzzal'ın pasını alan N'Koudou, rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak ceza alanı içine girdi. Sol çaprazdan çektiği sert şutta top az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada Necip'in rakibine baskı yaparak kaptığı topu Mensah'a verdi. Mensah'ın ceza yayı içinde çektiği şutu kaleci Viviano kontrol etti.

76. dakikada orta sahada Mensah'a yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırılan Zukanovic, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Ndao, ceza sahasına hareketlenen Borini'ye çıkardı. Bu futbolcu net bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

88. dakikada Ghezzal'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Larin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda Koray'a çarpan top kornere gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık x, Serkan Olguncan xx, Serkan Ok xx

Beşiktaş: Ersin x, Rosier xx, Vida xx, Welinton x, N'Sakala x, Josef x, Necip xx (Dorukhan dk. 86 ?), Adem Ljajic x (Mensah dk. 38 x), N'Koudou x (Rıdvan Yılmaz dk. 85 ?), Ghezzal xx, Larin x

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Montero, Bilal Ceylan, Serdat Saatçı

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco xxx, Zukanovic xxx, Balkovec xxx, Biglia xxx, Bertolacci xxx (Serhat dk. 86 ?, Jimmy Durmaz xx (Lucas Castro, dk. 65 xx) Ndao xxx (Koray dk. 86 ?), Borini xxx, Sobiech x (Aksel dk. 78 x)

Yedekler: Yavuz, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Salibur, Lens

Teknik direktör: Francesco Farioli

Goller: Ghezzal (dk. 54) (Beşiktaş), Bertolacci (dk. 39), Borini (dk. 80) (Karagümrük)

Kırmızı kart: Zukanovic (dk. 76) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Ghezzal, Welinton (Beşiktaş), Bertolacci, Borini, Ndao, Serhat, Lucas Castro (Karagümrük)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Ali Palabıyık, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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