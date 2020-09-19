Beşiktaş Antalyaspor ile 1-1 beraber kaldı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırladı. 90 dakika karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Nsakala'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
33. dakikada ceza sahası içinde Necip'in kafayla içeriye çevirdiği topu Larin'in kafayla ağlara gönderdi. 1-0
36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in yerden sert şutunu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.
60. dakikada kazanılan korner atışını Mensah kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Vida kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.
75. dakikada sol kanatta topla buluşan Boyd, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve pasını Larin'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.
83. dakikada kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Vida kaleciden önce kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.
85. dakikada Mukairu'nun ara pasında topla buluşan Gökdeniz, savunmadan sıyrılıp karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-1
89. dakikada savunmadan seken topu alan Boyd, ön direğe ortaladı. Bu noktada Atiba kafayı vurdu, savunma son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.
Stat: Vodafone
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Beşiktaş: Ersin xx, Necip xx, Welinton xx, Vida xx, Nsakala xx, Atiba xx, Dorukhan xx (Adem Ljajic dk. 68 x), Mensah xx, Hasic xx (Lens dk. 68 x), Boyd xx, Larin xx (Umut dk. 80 ?)
Yedekler: Utku, Montero, Güven, Erdoğan, Hüseyin, Rıdvan, Kartal
Teknik Sorumlu: Murat Şahin
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin xx, Eren xx, Kudriashov xx, Veysel xx, Doğukan x (Mukairu dk. 46 xx), Bünyamin xx, Hakan x (Podolski dk. 64 x), Nuri x (Gökdeniz dk. 77 xx), Fredy xx, Amilton x (Ufuk Akyol dk. 77 xx), Jahovic x (Orgill dk. 64 xx)
Yedekler: Ferhat, Ersan, Sidney Sam, Harun, İmeri
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Larin (dk. 33) (Beşiktaş), Gökdeniz (dk. 85) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Atiba, Dorukhan, Boyd, Lens, Mensah (Beşiktaş), Fredy, Veysel, Mukairu, Orgill (Antalyaspor)
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:02 - Kaynak: İHA
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