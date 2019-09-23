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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

1 saat önce

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Çaiçara'nın kafayla indirdiği topun sahibi olan Visca'nın çaprazdan yatığı şutu Karius kontrol etti.


49. dakikada Mahmut'un pasında, ceza yayı üzerinde İrfan'ın şutunda top üstten auta çıktı.


52. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in ara pasında topla buluşan Burak'ıın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutu Mert çelmeyi başardı.


54. dakikada Gulbrandsen'in ceza sahası dışından çektiği şut Beşiktaş savunmasına çarparak Crivelli'nin önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Crivelli meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1


58. dakikada topu ceza alanı içine kadar süren Visca'nın şutunu Karius oyun alanına çeldi. Dönen topu Gökhan kornere yolladı.


62. dakikada gelişen Başakşehir kontratağında Gulbrandsen sağ çaprazdan çektiği şutu Karius güçlükle çeldi.


73. dakikada Çaiçara'nın sağ kanattan verdiği pası alan İrfan'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği sert vuruş, az farkla auta çıktı.


81. dakikada Epureanu, Burak Yılmaz'ı formasından çekerek yere düşürdü. VAR'a giden Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.


84. dakikada beyaz noktaya gelen Burak Yılmaz, takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1


Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, Hakan Yemişken xx


Beşiktaş: Karius xx, Douglas x (Oğuzhan dk. 65 x), Gökhan Gönül xxx, Necip xxx, Caner xx, Atiba xx, Dorukhan xx, Diaby x (Orkan dk. 69 x), N'Koudou xx, Adem Ljajic xx, Burak xxx


Yedekler: Utku, Rebocho, Erdoğan Kaya, Muhayer, Lens, Umut Nayir, Tyler Boyd, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Medipol Başakşehir: Mert xx, Çaiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx (Arda Turan dk. 86 ?), İrfan Can xxx, Visca xxx, Aleksic xx, Gulbrandsen x (Demba Ba dk. 78 xx), Crivelli xx (Mehmet Topal dk. 74 x)


Yedekler: Volkan, Uğur Uçar, Ponck, Aziz Behich, Azubuike, Elia, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Burak Yılmaz (dk. 84 pen.) (Beşiktaş), Crivelli (dk. 54) (Başakşehir)


Sarı Kartlar: Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Douglas, Necip (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, Uğur Uçar, Crivelli, Epureanu, Skrtel (M.Başakşehir) - İSTANBUL

Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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