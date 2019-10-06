Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

50 dakika önce

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor'u konuk etti.

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Beşiktaş, rakibini Burak Yılmaz ve Diaby'nin golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Baiano'nun ceza alanı içinde N'Koudou'yu düşürmesi sonunda Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.


52. dakikada beyaz noktaya gelen Burak Yılmaz, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0


58. dakikada Welinton'un sol kanattan açtığı oraya Fernandes ceza alanı içinde vurdu top Karius'tan döndü.


68. dakikada Burak Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ceza alanı içine gönderdiği topu Diaby tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. 2-0


79. dakikada Douglas'ın kaptırdığı top Cisse'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Karius topu kornere gönderdi.


85. dakikada Atiba'nın pasında savunmanın arkasına sarkan N'Koudou kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Marafona topu ayaklarıyla kornere gönderdi.


Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Samet Çiçek xx


Beşiktaş: Karius xx, Dorukhan xx (Douglas dk. 73 x), Vida xx, Ruiz xx, Caner xxx, Atiba x, Oğuzhan xxx, Lens xxx (Necip dk. 85 ?), Ljajic x (Diaby dk. 46 xxx), N'Koudou x, Burak Yılmaz xxx


Yedekler: Utku, Enzo Roco, Umut, Güven, Boyd, Muhayer, Pedro Rebocho


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


A.Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx (Musa Çağıran dk. 75 x), Welinton xx, Tzavellas xx, N'Sakala x, Siopis xx, Ceyhun x (Djalma Campos dk. 66 x), Efecan xx, Bakasetas xx, Bammou x (Junior Fernandes dk. 57 xx), Cisse x


Yedekler: Haydar, Kaan, Onur, Umut, Caulker, Veysel, Tayfur


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Burak Yılmaz (dk. 52), Diaby (dk. 68) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Burak Yılmaz, Lens, Ruiz (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam, Cisse, Bakasetas, Tzavellas (A.Alanyaspor) - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:33 Kaynak: İHA
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