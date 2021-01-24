Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

24.01.2021 21:17
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 44 yaptı ve sezonun ilk devresini zirvede tamamladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Ghezzal'ın ara pasını alan Adem Ljajic'in, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak çektiği şut, kaleci İrfan Can'ın bacaklarını arasından filelere gitti. 1-1

56. dakikada Ndiaye'nin ara pasında yay üzerinde buluşan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

60. dakikada N'Sakala'nın müdahalesinde araya girerek topu kapan Ndiaye'nin kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Kalesini doğru zamanda terk eden Ersin, topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

74. dakikada Aboubakar ile paslaşarak ceza alanı içine giren N'Koudou'nun şutu diriğin üstünden az farkla auta çıktı.

77. dakikada Gökhan Töre'nin ortasında altı pas üzerinde kafa ile tamamlayan Aboubakar, topu filelere göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve sert vurdu. Kaleci İrfan Can bu pozisyonda ayaklarıyla gole engel oldu.

90. dakikada Beşiktaş çok hızlı çıktı. Gökhan Töre kendi yarı sahasından aldığı topla ilerleyip N'Koudou'yu gördü. Bu futbolcunun sert şutunda top direkten geri geldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Kısal xx

Beşiktaş: Ersin xxx, Rosier xxx, Welinton xxx, Vida xxx, N'Sakala xx, Josef xxx, Atiba xx (Dorukhan dk. 65 xx), Mensah x (Ljajic dk. 46 xxx), Ghezzal xxx (Gökhan Töre dk. 65 xxx), Larin xx (N'Koudou dk. 65 xx), Aboubakar xxx

Yedekler: Utku, Rıdvan, Oğuzhan, Serdar Saatçi, Atakan, Gökhan Töre, Necip

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Göztepe: İrfan Can xx, Murat Paluli x, Titi xx, Mihojevic x, Berkan Emir xx, Nwobodo xx, Soner xx (Ideye dk. 80 ?), Halil Akbunar xx (Diabate dk. 85 ?), Tripic xx (Napoleoni dk. 85 ?), Peter Zulj xx (Kubilay Sönmez dk. 80 ?), Cherif Ndiaye x

Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Burekovic, Atınç, Alpaslan Öztürk, Beykan Şimşek

Teknik direktör: Ünal Karaman

Goller: Adem Ljajic (dk. 48), Aboubakar (dk. 77) (Beşiktaş), Tripic (dk. 39) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Rosier, Ersin, Sergen Yalçın (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Ndiaye, Soner, Zulj (Göztepe)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Gökhan Töre, Beşiktaş, Göztepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 6 kentimizde kuvvetli yağış, 4 bölgede de fırtına bekleniyor Efsane dizi Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan yaşamını yitirdi Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi gündeme damga vurdu Ünal Karaman, Göztepeli futbolculardan da İstiklal Marşı'nda bayrağa dönmelerini istedi Müthiş geri dönüş gerçekleştiren Beşiktaş durdurulamıyor! Liderliği sürdürdüler Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
Hatayspor, 90+8'de attığı golle Gaziantep'ten puanla döndü Hatayspor, 90+8'de attığı golle Gaziantep'ten puanla döndü         
21:17
Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı         
21:10
Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı         
20:53
Konuta büyük zam yolda! kademeli olarak yüzde 50'ye varan fiyat artışı bekleniyor Konuta büyük zam yolda! kademeli olarak yüzde 50'ye varan fiyat artışı bekleniyor         
20:06
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi         
19:05
Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti         
18:18
Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı         
15:15
Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı         
14:49
Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler         
14:27
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, "yeme içme sektöründe normalleşme için erken" uyarısı         
14:21
Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı         
13:58
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 21:38:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei