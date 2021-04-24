Süper Lig: Beşiktaş: 3 Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

90+5. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Rosier'in sağ kanattan ortasını kaleci Doğan, kalesini terk ederek arka direkte boş bulunan N'Koudou ve Gökhan Töre'ye gelmeden savuşturdu.

Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir