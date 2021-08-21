Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

9. dakikada sol kanattan top süren Cemali'nin ortasını karşılayan Dabo'nun şutu takım arkadaşı Sabo'ya çarptı ve kaleci Viviano tarafından uzaklaştırıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor , Fatih Karagümrük 'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş başladı! Genoa karşısında 14 dakikada hem gol attı, hem asist yaptı