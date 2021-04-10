Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

35. dakikada Rizespor savunmasının hatasında meşin yuvarlağı önünde bulan Bakasetas, ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Tarık uzanarak topu kornere gönderdi.

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