Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

1 saat önce

ÇAYKUR RİZESPOR Gökhan- Saadane, Talbi, Mehmet, Orhan, Abdullah, Petrucci, Samudio, Umar, Aatif, MuriçSAKAT: YokCEZALI: BoldrinBİLET FİYATLARI: 1. Kategori 15 TL, 2. Kategori 5 TL, 3. Kategori 5 TL, Misafir Tribünü 5 TLAKHİSARSPOR Fatih - Lopes, Caner, Sissoko, Güray, Rotman, Aykut, Regattin, Josue,

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri, System.String[]
ÇAYKUR RİZESPOR 

Gökhan- Saadane, Talbi, Mehmet, Orhan, Abdullah, Petrucci, Samudio, Umar, Aatif, Muriç

SAKAT: Yok

CEZALI: Boldrin

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 15 TL, 2. Kategori 5 TL, 3. Kategori 5 TL, Misafir Tribünü 5 TL

AKHİSARSPOR     

Fatih - Lopes, Caner, Sissoko, Güray, Rotman, Aykut, Regattin, Josue, Manu, Cikalleshi 

SAKAT: Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Eray, Bilal Kısa

CEZALI: Barbosa

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ATİKER KONYASPOR

Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Milosevic, Fofana, Traore, Jahovic

SAKAT: Selim Ay, Hurtado, Jonsson

CEZALI: Ömer Ali Şahiner 

BİLET FİYATLARI: Batı Alt D - 99 TL, Batı Alt C-E  77 TL,  Batı Alt B-F  68 TL,  Batı Alt A-G  59 TL, Batı Üst B-C 54 TL, Batı Üst A-D - 45 TL,  Doğu Alt D  54 TL, Doğu Alt C-E  45 TL,  Doğu Alt B-F  36 TL,  Doğu Alt A-G  27 TL,  Doğu Üst D  45 TL,  Doğu Üst C-E  36 TL,  Doğu Üst B-F 27 TL,  Doğu Üst A-G  23 TL,  Kuzey Kale Arkası 9 TL,   Güney Kale Arkası  9 TL

ANTALYASPOR 

Boffin, Nazım Sangare, Salih, Chico, Aly Cıssokho, Zeki, Charles, Doğukan, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Doukara

Sakat: Diego, Celustka

Cezalı: Yok 

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DEMİR GRUP SİVASSPOR 

Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Torje, Diabate, Emre, Muhammet

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP: 54 TL, Maraton: 22 TL, Güney Kale Arkası: 11 TL, Kuzey Kale Arkası: 14,5 TL, Misafir: 14,5 TL

TRABZONSPOR 

Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Batuhan, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Sosa

CEZALI: Yok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:56 Kaynak: DHA

Fatih, Mehmet Orhan, Spor
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