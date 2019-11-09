Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 11'inci haftasında perde yarın oynanacak 4 karşılaşmayla kapanacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

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