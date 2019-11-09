Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 11'inci haftasında perde yarın oynanacak 4 karşılaşmayla kapanacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
GÖZTEPE
Beto - Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Borges, Castro, Napoleoni, Soner, Halil, JeromeSAKAT: Poko, HakanCEZALI: Mossoro, SannehBİLET FİYATLARI: VIP 299 TL, Numaralı 189 TL, Maraton 109 TL, Kale Arkası 27.5 TL, Misafir Takım Tribünü 35 TL
BTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle - Chebake, Mustafa, Hadebe, Erkan, Murat, Acquah, Guilherme, Donald, Fofana, JahovicSAKAT: ChaaleliCEZALI: Sergen Yalçın (Teknik direktör), Robin, Sakıb-------------------------------------------------------
TRABZONSPORUğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Ahmet, Nwakaeme, SörlothSAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Sosa* Sturridge* Mikel*CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP Platinum B Fiyat: 375 TL, VIP Platinum A-C: 325 TL, VIP Gold: 225 TL, VIP Silver: 150 TL, 1. Kategori: 70 TL, 2. Kategori: 60 TL, 3. Kategori: 50 TL, 4. Kategori: 40 TL,5. Kategori: 30 TL, Misafir Takım Tribünü: 35 TL
AYTEMİZ ALANYASPORMarafona - N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, CisseSAKAT: Juanfran, Lokman Gör, Musa ÇağıranCEZALI: Yok-------------------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert - Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike, Mehmet Topal, Visca, Berkay, Gulbrandsen, CrivelliSAKAT: İrfan Can, Aleksic, Mahmut*CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Doğu Üst 35 TL, Batı Alt - Üst 30 TL, Kuzey 15 TL, Misafir Takım Tribünü 20 TL
MKE ANKARAGÜCÜKorcan - Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Sedat, Moke, Canteros, Aydın, İlhan, OrgillSAKAT: Oscar ScarioneCEZALI: Pinto-------------------------------------------------------
BEŞİKTAŞKarius - Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, BurakSAKAT: Dorukhan, DouglasCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 875 TL, VOLVO 1903 B-D: 825 TL, VOLVO 1903 A-E: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 100 TL
YUKATEL DENİZLİSPORStachowiak - Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Mehmet AkyüzSAKAT: Estupinan
CEZALI: Yok