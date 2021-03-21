Süper Lig: Denizlispor: 0 Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Alev alıp yokuş aşağı hareket eden kamyonet, korku dolu anlar yaşattı

Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu

HDP'den Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama: Bugün bize olanlar, yarın tüm muhalefetin başına gelecek