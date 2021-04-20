Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

20.04.2021 16:58
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk ediyor.

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Diabate'nin son çizgiden içeri çevirdiği topta Ndiaye pasını yayın biraz gerisinde yer alan Esiti'ye çıkardı. Esiti'nin sert şutu son anda savunmaya çarparak az farkla direğin üstünden kornere çıktı.

29. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Serhat'ın ortasına Muhammed Egemen kafa ile vurdu. Kaleci son anda topu kornere tokatladı.

29. dakikada sol taraftan Lens'in kullandığı kornerde Mevlüt'ün ön direkte kafa vuruşunu kaleci Arda rahat kontrol etti.

30. dakikada Berkan pasını ters kanatta Diabate'ye ulaştırdı. Bu futbolcunun içeri çevirdiği topa Ndiaye gelişine vurdu, kaleci Aykut topun sahibi oldu.

32. dakikada Lens'in ara pasında savunma arkasında ceza alanına sarkan Ndao, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu altı pas içindeki Mevlüt'e aktardı. Mevlüt de müsait pozisyonda topu boş kaleye gönderdi. 1-0

45. dakikada Mevlüt ceza alanı içinde pasını Egemen'e aktarmak isterken savunmanın araya girmesiyle top Salibur'un önünde kaldı. Bu futbolcu, Diabate'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi.

45+1. dakikada beyaz noktanın başına gelen Ndao'nun vuruşunda kaleci Arda gole izin vermedi ve top kornere çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mehmet Kısal xx, Özgür Ertem xx

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Hedenstad xx, Jimmy Durmaz xx, Fatih Kuruçuk xx, Serhat Ahmetoğlu xx, Aksel xx, Ndao xx, Muhammed Egemen xx, Lens x, Salibur x, Mevlüt xx

Yedekler: Yavuz, Biglia, Borini, Vato Arveladze, Ömer Faruk, Batuhan Öztürk, Ali Rıza Aslan, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Göztepe: Arda xx, Murat Paluli xx, Kerim Alıcı x, Gassama x, Berkan Emir xx, Esiti xx, Nwobodo x, Diabate xx, Tripic xx, Cherif Ndiaye x, Ideye x

Yedekler: Megyeri, İrfan Can, Kubilay, Halil Akbunar, Soner, Jahovic, Yalçın Kayan, Zulj, Beykan Şimşek, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Mevlüt Erdinç (dk. 32) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Nwobodo (Göztepe) - İSTANBUL

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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