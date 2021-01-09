Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

09.01.2021 19:51
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Emre Taşdemir'in sol taraftan verdiği pasta topla buluşan Diagne'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Sefa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner'in şutu öncesinde Marcao yaptığı müdahale sonrası topu kornere gönderdi.

25. dakikada sol tarafta topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi yerden verdiği pasta Oğulcan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada Arda'nın sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

44. dakikada kaleci Übeyd'in hatalı verdiği pasta topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 3-0

45+1. dakikada Arda'nın pasında ceza sahasında topu alan Belhanda, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0

Stat: TT Stadı

Hakemler: Halis Özkahya xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İbrahim Bozbey xx

Galatasaray: Okan xx, Şener xx, Donk xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Taylan xx, Belhanda xxxx, Emre Akbaba xx, Oğulcan xx, Arda xxx, Diagne xxx

Yedekler: Fatih, Babel, Linnes, Kerem, Luyindama, Saracchi, Emin, Ozornwafor, Sekidika, Ali

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gençlerbirliği: Übeyd xx, Johansson xx, Zargo xx, Arda xx, Polomat xx, Soner xx, Piris xx, Murat xx, Sefa xx, Candeias xx, Ayite xx

Yedekler: Yasin, Halil, Oliveira, Furman, Metehan, İlker, Rahmetullah, Sami, Mustafa Seyhan, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Diagne (dk. 1), Belhanda (dk. 30, 44, 45+1) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ayite, Polomat (Gençlerbirliği)

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Younes Belhanda, Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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