Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

15.02.2021 17:04
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmada ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Gençlerbirliği'nin çıkarken kaptırdığı topta Rosier ceza sahası dışındaki takım arkadaşı Ghezzal'a pas çıkardı. Ghezzal, kaleye şık bir plase şut çekerek meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırtarak takımını öne geçirdi. 0-1

12. dakikada Atiba'nın ceza sahasına yaptığı pasta Ljajic topla buluştu. Bu oyuncu topu beklemeden şuta çevirdi fakat Gençlerbirliği savunmacısı Arda Kızıldağ'dan oyun sahasına döndü.

20. dakikada kazanılan köşe vuruşunda karambolde Welinton'un topu sağ köşeden auta çıktı.

22. dakikada Ghezzal'ın Gençlerbirliği savunmasının arkasına attığı pasta Aboubakar kaleciyle karşı kaldı fakat file bekçisi Nordfeldt meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

31. dakikada Beşiktaş atağa çıkarken hata yaptı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ayite, ceza sahasına kat eden Candeias'a pas yaptı fakat kaleci Ersin gole izin vermedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Erdinç Sezertam xx, Hakan Ceylan xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Zargo xx, Arda Kızıldağ xxx, Polomat xx, Furman xx, Soner Dikmen xx, Mugni xx, Candeias xx, Sefa Yılmaz xx, Ayite xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Stancu, Spiridonovic, Mustafa Akbaş, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Beşiktaş JK: Ersin Destanoğlu xx, Dorukhan Toköz xx, Necip Uysal x, Welinton xx, Rosier xx,, Dias xx, Hutchinson xx, Ljajic xx, Ghezzal xxx, Larin xx, Aboubakar xx

Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Mbida, Hasic, Bilal Ceylan, Cenk Tosun, Mensah, Serdar Saatçi, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Ghezzal (dk. 4) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Ayite, Furman (Gençlerbirliği)

(İHA)

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Gençlerbirliği, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 – Beşiktaş: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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