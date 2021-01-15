Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı)

15.01.2021 20:22
Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Belkovic'in ceza sahası içine sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşu az farkla direği sıyırıp dışarı çıktı.

20. dakikada Mendoza ceza sahası içinde rakibi Borini'yi girdiği ikili mücadelede düşürdü. Hakem Ali Şanşalan VAR'dan gelen talimatla beyaz noktayı gösterdi.

22. dakikada kazanılan penaltıdan topun başına geçen Biglia topu ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada sol kanatta Toure ile girdiği iki mücadelede topu kapan Ndiaye bekletmeden Ndao'yu gördü. Önündeki boşluğu iyi değerlendiren Ndao ceza sahası içine kadar sokuldu ve topu kaleci Nordfeldt'in solundan ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı 2-0

40. dakikada korner çizgisine yakın bölgeden sağ kanattan Candeias ortasını gönderdi. Ceza sahası içinde topa yükselen Furman'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Eryaman Stadyumu

Hakemler: Ali Şansalan xx, Samet Çavuş xx, Osman Gökhan Bilir xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Toure xx, Polomat xx, Mendoza xx, Soner Dikmen xx, Candeias xx, Sefa Yılmaz xx, Furman xx, Sio xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Angelo, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Mustafa Hüseyin Seyhan, Mutafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Fatih Kuruçuk xx, Campi xx, Balkovec xx, Biglia xx, Ndiaye xx, Ndao xx, Bertolacci xx, Borini xx, Mevlüt Erdinç xx

Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Sobiech, Aksel Aktaş, Arveladze, Ramazan Civelek, Sabo, Jimmy Durmaz, Emre Çolak

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Biglia (dk. 22 pen), Ndao (dk. 36) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Sio (Sarı kart) (Gençlerbirliği), Balkovec (Sarı kart) (Fatih Karagümrük)

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı) - Son Dakika


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