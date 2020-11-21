Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

21.11.2020 18:01
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele sarı-lacivertli ekibin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

63. dakikada Murat Yıldırım'ın pasında Soner Dikmen ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

69. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Perotti zor pozisyonda şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-4

73. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler x, İbrahim Çağlar Uyarcan x, Cevdek Kömürcüoğlu x

Gençlerbirliği: Nordfelt x, Halil İbrahim Pehlivan x (Murat Yıldırım dk. 55 x), Toure x, Diego Angelo xx, Polomat xx (Arda Kızıldağ dk. 82 ?), Berat Ayberk Özdemir xx, Motta x, Candeias x, Furman xx (Soner Dikmen dk. 46 x), Ayite x (Sefa Yılmaz dk. 46 x), Sio x (Sami Gökhan Altıparmak dk. 72 x)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Lemos xx, Serdar Aziz xxx, Tisseran xx, Novak xx, Sosa xxx, Gustavo xx (Ömer Faruk Beyaz dk. 83 ?), Mert Hakan Yandaş xxx (Caner Erkin dk. 72 x), Perotti xxx (Ferdi Kadıoğlu dk. 83 ?), Pelkas xxx (Ozan Tufan dk. 64 xx), Cisse xx (Samatta dk. 72 x)

Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Sadık Çiftpınar, Thiam, Eyüp Akcan, Gürkan Başkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Mert Hakan Yandaş (dk. 14), Perotti (dk. 38 pen., dk. 69), Sosa (dk. 47), Ozan Tufan (dk. 73) (Fenerbahçe), Angelo (dk. 31) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Polomat, Sio, Motta (Gençlerbirliği), Pelkas (Fenerbahçe) - ANKARA

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Murat Yıldırım, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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