Süper Lig: Göztepe: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada gelişen Kayserispor atağında Henrique ceza yayı önünde Yalçın Kayan tarafından düşürüldü ve Kayserispor serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşta Sapunaru topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci İrfan Can Eğribayat tek eliyle kornere çeldi.
34. dakikada Lennon ceza sahası sağ çaprazında bekleyen Lopes'e pas verdi. Lopes gelen topu kontrol ettikten sonra kaleye vurdu, top kaleci İrfan Can'da kaldı.
Stat: Gürsel Aksel Stadyumu
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Mihojevic xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan xx, Soner Aydoğdu xx, Guilherme xx, Obinna xx, Halil Akbunar xx, Cherif xx
Yedekler: Megyeri, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Mossoro, Tripic, Metin Yıldırım, Burak Süleyman, Burekovic, Napoleoni
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kayserispor: İsmail Çipe xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Aziz Eraltay xx, Campanharo xx, Attamah xx, Henrique xx, Kvrzic xx, Lennon xx, İlhan Parlak xx
Yedekler: Doğan Alemdar, Oğuzhan Çapar, Fernandes, Manzala, Hüseyin Acar, Muğdat Çelik, Emre Demir, Adem Doğan, Barış Doğan, Ackah
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı Kartlar: Yalçın Kayan (Göztepe), Kolovetsios (Kayserispor) - İZMİR
- Kaynak: İHA
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