Süper Lig: Göztepe: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

29. dakikada gelişen Kayserispor atağında Henrique ceza yayı önünde Yalçın Kayan tarafından düşürüldü ve Kayserispor serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşta Sapunaru topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci İrfan Can Eğribayat tek eliyle kornere çeldi.

Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak