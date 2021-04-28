Süper Lig: Göztepe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

90+4. dakikada kontra atağa çıkan Göztepe'de Tripic'in uzun pasıyla topla buluşan Halil Akbunar, topla birlikte ceza sahası içine girerek sol çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Uğurcan Çakır, şutun önünü kapatarak golü önledi.

90. dakikada Göztepe'de Obinna Nwobodo, yaptığı faulun ardından dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

88. dakikada sağ kanattan atak yapan Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ekuban'ın şutu ağlara gitti. 1-1

83. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, ön direkte bulunan Jahovic topa dokunarak kaleye yönlendirdi ancak meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'a çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

57. dakikada orta alandan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Baker, plase vuruşla top kaleye yönlendirdi ancak top sağ direk dibinin yakınından az farkla auta çıktı.

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

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