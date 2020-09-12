Süper Lig: Göztepe: 3 Denizlispor: 0 (İlk yarı)

43. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, Soner Aydoğdu 'nun pasıyla ceza sahasına giren Halik Akbunar, sağ çaprazdan düz bir vuruşla topu kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 3-0

25. dakikada Berkan Emir 'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan , topu ceza sahasında yaptığı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 2-0

16. dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Bergdich'in ceza sahası içine yaptığı ortada Mesanovic arka direkte topa dokunsa da top auta çıktı.

8. dakikada Denizlispor ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Rodellega, Alpaslan Öztürk 'e iterek müdahalede bulundu. Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

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