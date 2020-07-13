Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

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Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı

Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı

İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil