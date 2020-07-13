Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Maçtan dakikalar


6. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Pedro'nun vurduğu şutunu, kaleci Günay kurtardı.


11. dakikada sağ kanattan hareketlenen Krevets'in şutunu, kaleci Günay kurtardı.


13. dakikada Kayserispor'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Mensah'ın vuruşu Gaziantep savunması uzaklaştırmayı başardı.


20. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Maxim'in ceza sahası çizgisinden çektiği sert şut kaleci Lung'un elinde kaldı.


22. dakikada Sousa Junior'un ceza sahası içinden vurduğu şutu, Lung kurtardı.


35. dakikada Pedro'nun pasıyla ceza sahası içinde topa vuran Hasan Hüseyin, şutunu kaleci Günay çeldi.


45. dakika Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşta Maxim'in ortasında Muhammet Demir topu filelerle buluşturdu. Ancak VAR'ı dinleyen hakem Halil Umut Meler, golü geçerli saymadı.


Stat: Kadir Has


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


Hes Kablo Kayserispor: Lung xx, Kvrzic xx, Sapunaru x, Angelo xx, Emre Taşdemir xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Djedje xx, Cenk Şahin x Mensah xx, Pedro xxx, Artem Krevets xx


Yedekler: İsmail, Lopes, Emre Demir, Ömer, Aksel, Muris, Mert, Rienstra, Oğuzhan, Mario


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz Ceylan x, Djılobodji x, Kana Bıyık xx, Alın Toşça xx, Moaris xx,, Jefferson Nogueira xx, Furkan Soyalp x Maxim xx, Kenan Özer xxx, Muhammet Demir xxx


Yedekler: Haydar, Ulaş, Kubilay, Pawlowski, Güray, Raman Chibsah, Pawel, Mehmet Erdem, Andre de Sousa, Muğdat Çelik


Teknik Direktör: Marius Sumidica - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
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