Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa evinde Fraport Tav Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj'ın yerden ceza sahası içine verdiği pasta Hodzic'in gelişine yaptığı vuruşu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.
7. dakikada Aytaç'ın pasında sol tarafta topla buluşan Hodzic'in ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
8. dakikada Yusuf'un sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
41. dakikada Aytaç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf'un plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Serkan Tokat xx, Yusuf Bozdoğan xx, Ata Yıldırım xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xxx, Sadiku xx, Tarkan xxx, Haddadi xx, Tirpan xx, Aytaç xxx, Yusuf xxx, Hajradinovic xx, Hodzic xxx, Koita xxx
Yedekler: Ertuğrul, Anıl, Ahmet, Evren, Lima, Varga, Mehmet, Brecka, Doğucan, Yasin
Teknik Direktör: Hakan Coker
Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx, Naldo x, Kudryashov xx, Nuri xx, Fredy x, Mert xx, Podolski x, Sam xx, Orgill x
Yedekler: Ferhat, Ersan, Bahadır, Eren Albayrak, Ali Eren, Mevlüt, Ufuk, Omar, Hakan, Gökdeniz
Teknik Direktör: Sedat Karabük
Gol: Koita (dk. 8) (Kasımpaşa) - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fraport Tav Antalyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor