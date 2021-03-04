Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu

04.03.2021 16:55
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu, System.String[]

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi. Dönen topu sağ son çizgide önünde bulan Varga'nın vuruşu yandan auta çıktı.

24. dakikada Brecka savunmadan çıkmak isterken sol tarafta topu Djaniny'e kaptırdı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

38. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın yerden içeriye çevirdiği top Berat'ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Yusuf Erdoğan'ın vuruşu filelerle buluştu. 1-1

55. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu göğsüyle yumuşatan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Ertuğrul kornere gönderdi.

62. dakikada Bakesetas'ın sağ taraftan kullandığı kornerde kafalardan seken topu arka direkte Djaniny önünde buldu. Bu oyuncudan aldığı pasta Nwakaeme'nin kale ağzındaki vuruşu üst direkten döndü.

69. dakikada Hugo'nun orta saha yakınlarından savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Djaniny'nin ceza sahasına girerek sol çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.

73. dakikada Berat'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Djaniny'nin kaleciye çarpıp havalanan vuruşunu Tosic çizgi üzerinden çıkardı. Penaltı noktasında dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Bakesetas'ın sol ayak içiyle yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Savranlar xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Florent Hadergjonaj xx, Dusko Tosic xx (Yasin Dülger dk. 90 ?), Tomas Brecka xx, Oussama Haddadi xx, Kristijan Bistrovic xx, Danny Drinkwater xx (Gilbert Koomson dk. 69 x), Loret Sadiku xx, Yusuf Erdoğan xxx, Haris Hajradinovic xx (Furkan Külekçi dk. 86 ?), Kevin Varga xx (Anıl Koç dk. 86 ?)

Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Evren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx (Yunus Mallı dk. 62 x), Edgar Ie xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat Özdemir xx, Abdulkadir Parmak xx, Anastasios Bakasetas xxx, Anthony Nwakaeme xx (Yusuf Sarı dk. 89 ?), Caleb Ekuban xxx (Benik Afobe dk. 88 ?), Jorge Djaniny xxx (Lewis Baker dk. 83 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Flavio

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Djaniny (dk. 24), Bakesetas (dk. 73) (Trabzonspor), Yusuf Erdoğan (dk. 39 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Florent Hadergjonaj (Kasımpaşa), Djaniny, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

(İHA)

Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig, Yusuf Erdoğan, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika Spor


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