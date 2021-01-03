Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor- Beşiktaş karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
5. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Atiba'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Doğan topu kornere çeldi.
12. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.
33. dakikada Lennon'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Lopes'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
45. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx
Hes Kablo Kayserispor: Doğan xxx, Lopes xx, Sapunaru x, Kolovetsios xx, Behich x, Ackah x, Campanharo x, Lennon x, Kvrzic x, Henrique xx, Kanga x
Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Manzala, Emre Demir, İlhan Depe, Ahmet, Muğdat, Nurettin, İlhan Parlak, Alibec
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Beşiktaş: Ersin x, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, N'Sakala xx, Souza x, N'Koudou x, Mensah x, Atiba x, Larin x, Güven x
Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Atakan, Kartal, Hasic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı Kartlar: Welinton (Beşiktaş)
(Turan Bulut - Coşkun Sağlamdin/İHA)
Kaynak: İHA
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