Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)

03.01.2021 19:56
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor- Beşiktaş karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

5. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Atiba'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Doğan topu kornere çeldi.

12. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.

33. dakikada Lennon'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Lopes'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

45. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xxx, Lopes xx, Sapunaru x, Kolovetsios xx, Behich x, Ackah x, Campanharo x, Lennon x, Kvrzic x, Henrique xx, Kanga x

Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Manzala, Emre Demir, İlhan Depe, Ahmet, Muğdat, Nurettin, İlhan Parlak, Alibec

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Beşiktaş: Ersin x, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, N'Sakala xx, Souza x, N'Koudou x, Mensah x, Atiba x, Larin x, Güven x

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Atakan, Kartal, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı Kartlar: Welinton (Beşiktaş)

(Turan Bulut - Coşkun Sağlamdin/İHA)

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika Spor


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