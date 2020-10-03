Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara, pasını ceza sahası içindeki Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
56. dakikada orta sahada Caiçara'dan pası alan Crivelli, sağ kanattan hızla ilerleyerek topu ceza alanında arkada tarafta bulunan Mete Kaan'a verdi. Mete'nin altıpastan yaptığı vuruş auta çıktı.
66. dakikada Hasan Ali'nin kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
STAT: FATİH TERİM
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çiçek xx
M.Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Carlos Ponck xx (Enes Karakuş dk. 90 ?), Alexandru Epureanu xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx (Mahmut Tekdemir dk. 68 x), Danijel Aleksic xx, Edin Visca xx, Mete Kaan Demir xx (Kerim Frei dk. 68 x), Enzo Crivelli xx (Berkay Özcan dk. 90 ?), Demba Ba xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 83 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Emre Kaplan, Cemali Sertel, Muhammed Sarıkaya,
Teknik Direktör: Okan Buruk
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Alpaslan Öztürk xx, Berkan Emir xx (Dzenan Burekovic dk. 59 x), Yalçın Kayan xx (Andre Poko dk. 83 ?), Soner Aydoğdu xx, Marcio Mossoro xx (Guilherme dk. 46 xx), Halil Akbunar xx, Zlatko Tripic xx (Cherif Ndiaye dk. 77 x), Brown Ideye xx (Efe Binici dk. 83 ?)
Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Lamine Gassama, Marko Mihojevic, Burak Süleyman
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Tripic, Poko (Göztepe), Okan Buruk, Epureanu (M.Başakşehir)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 18:04 - Kaynak: İHA
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