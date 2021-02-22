Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

22.02.2021 19:27
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Çekiçi'nin kullandığı kornerde yükselen Kulusic'in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

81. dakikada Geraldo'nun falsolu ortası direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Michalak'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Korcan'da kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya x, Mehmet Cem Hanoğlu x, Deniz Caner Özaral x

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan x (Pinto dk. 46 x), İbrahim Akdağ x (Çekici dk. 46 x), Voca xx, Lobanidze x (Geraldo dk. 73 x), Lukasic xx, Paintsill xx, Borven xx

Yedekler: Friedrich, Şahverdi Çetin, Diousse,, Emre Güral, Alper Potuk, Orkan Çınar, Embiya Ayyıldız

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Emir Dilaver xx, Meriah xx, Selim Ay xx, İsmail Köybaşı xx, Donsah xx (Doğan Erdoğan dk. 19 x), Onur Bulut xx, Dokovic xx (Sabo dk. 83 ?), Abdullah Durak x (Yasin Pehlivan dk. 68 x), Samudio x (Michalak dk. 68 x), Skoda x (Soderlun dk. 68 x)

Yedekler: Zafer Görgen, Talbi, Tunay Torun, Moroziuk, Melnjak

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Börven (dk.45)(MKE Ankaragücü), Donsah (dk. 3)(Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Kulusic, Pinto (MKE Ankaragücü) Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)

(Engin Yağcı - Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

MKE Ankaragücü, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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