Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:
|Takım
|Harcama limiti
|Yüzde 15 sapma
|Medipol Başakşehir
|148.395.590
|170.654.928
|Trabzonspor
|132.517.761
|152.395.425
|Beşiktaş
|259.217.149
|298.099.722
|Demir Grup Sivasspor
|88.657.667
|101.956.317
|Aytemiz Alanyaspor
|96.808.526
|111.329.805
|Galatasaray
|429.042.297
|493.398.642
|Fenerbahçe
|154.411.381
|177.573.089
|Gaziantep FK
|136.137.671
|156.558.322
|Fraport TAV Antalyaspor
|68.385.922
|78.643.810
|Kasımpaşa
|69.248.141
|79.635.362
|Göztepe
|79.831.274
|91.805.965
|Gençlerbirliği
|62.856.683
|72.285.186
|İttifak Holding Konyaspor
|79.706.208
|91.662.139
|Yukatel Denizlispor
|94.243.985
|108.380.583
|Çaykur Rizespor
|117.488.600
|135.111.890
|BtcTurk Yeni Malatyaspor
|88.217.677
|101.450.328
|Hes Kablo Kayserispor
|59.205.566
|68.086.401
|MKE Ankaragücü
|71.715.914
|82.473.301
|Hatayspor
|92.148.829
|105.971.153
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|92.148.829
|105.971.153
|Fatih Karagümrük
|92.148.829
|105.971.153