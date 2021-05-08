Süper Lig: Trabzonspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor , Antalyaspor 'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

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