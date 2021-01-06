Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunu kaleci İrgan Can kornere çeldi.
27. dakikada Djaniny rakiplerinden sıyrılarak kale sahasına doğru indi. Pasında Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlağı Ekuban savunmanın arasından boş kaleye gönderdi. 1-0
31. dakikada Serkan Asan'ın ortasında ceza sahası içindeki Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar le xx, Hosseini xx, Marlon xx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Parrmak xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Djaniny xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Sefa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Ahmet Canbaz, Pereira, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Göztepe: İrfan Can x, Berkan x, Mihojevic x, Atınç x, Murat x, Nwobodo x, Soner x, Ndiaye x, Napoleoni x, Halil Akbunar x, Brown İdeye x
Yedekler: Megyeri, Tarouco, Kubilay, Jose de Costa, Tripc, Gassama, Yalçın Kayan, Burak Süleyman, Burekovic, Beykan Şimşek
Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan
Gol: Ekuban (dk. 27) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Hosseini (Trabzonspor), Berkan Emir (Göztepe)
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor