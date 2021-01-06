Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

06.01.2021 16:56
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunu kaleci İrgan Can kornere çeldi.

27. dakikada Djaniny rakiplerinden sıyrılarak kale sahasına doğru indi. Pasında Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlağı Ekuban savunmanın arasından boş kaleye gönderdi. 1-0

31. dakikada Serkan Asan'ın ortasında ceza sahası içindeki Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar le xx, Hosseini xx, Marlon xx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Parrmak xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Sefa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Ahmet Canbaz, Pereira, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: İrfan Can x, Berkan x, Mihojevic x, Atınç x, Murat x, Nwobodo x, Soner x, Ndiaye x, Napoleoni x, Halil Akbunar x, Brown İdeye x

Yedekler: Megyeri, Tarouco, Kubilay, Jose de Costa, Tripc, Gassama, Yalçın Kayan, Burak Süleyman, Burekovic, Beykan Şimşek

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Gol: Ekuban (dk. 27) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Hosseini (Trabzonspor), Berkan Emir (Göztepe)

(İHA)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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