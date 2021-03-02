Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Beşiktaş: Utku Yuvakuran xx, Valentin Rosier xxx, Welinton xx, Vida xxx, N'Sakala xx, Necip Uysal xx (Bernard Mensah dk. 46 x), Josef de Souza xx, Atiba xxx, Rachid Ghezzal xx ( Gökhan Töre dk. 74 x), Cyle Larin xx, Aboubakar xx (N'Koudou dk. 85 ?)

56. dakikada sol taraftan N'Sakala'nın ortasında ceza sahası içine yakın bir noktada topu alan Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor 'u 1-0 mağlup etti.

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