Trabzonspor deplasmandan 1 puanla döndü - Son Dakika

Trabzonspor deplasmandan 1 puanla döndü

Süper Lig'in 2. haftasında, Yukatel Denizlispor sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor deplasmandan 1 puanla döndü, System.String[]

Süper Lig'in 2. haftasında, Yukatel Denizlispor sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışında çalımının ardından çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.

5. dakikada Oğuz Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı kornere yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı

30. dakikada Tiago Lopes'in sağ taraftan açtığı ortayı Rodallega'nın röveşata ile tamamlamak istedi. Ancak top dışarıya çıktı.

38. dakikada Tiago Lopes'in müdahalesi sonrası Nwakaeme yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden hakem Volkan Bayarslan penaltıyı iptal etti.

43. dakikada Abdülkadir Ömür'in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

49. dakikada Benik Afobe'nin attığı şık çalımın ardından yaptığı aşırtma vuruşunda Murawski topu çizgiden çıkardı.

50. dakikada kontra atağa çıkan Denizlispor'da Rodallega'nın çektiği şut farkla dışarıya çıktı.

55. dakikada Sagal'ın pasıyla ceza sahası dışından şut çeken Recep Niyaz'ın vuruşunu Uğurcan Çakır kornere çeldi.

57. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışında çalım atarak içeriye girerek çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.

61. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla Abdülkadir Ömür'ün vuruşu gol oldu. VAR'a giden pozisyon sonrası ofsayt olduğuna karar verildi.

68. dakikada Hadi Sacko, Hüseyin Türkmen'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan xxx, Süleyman Özay xxx, Deniz Caner xxx

Denizlispor: Pantilimon xx, Zakarya xxx, Mustafa xx, Oğuz xx, Lopes xx, Murawski xx, Bakalorz xx (Sacko dk. 65 x), Aissati xx (Leismann dk. 90+1 ?), Sagal xx (Özgür dk. 90+1 ?), Recep xx, Rodallega xx

Yedekler: Cenk, Muhammet, Mesanovıc, Asım, Sakıb, Özer, Alihan

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx (Guilherme dk. 86 ?), Campi xx, Edgar Ie xx, Abdurrahim xx (Safa dk. 90 ?), Abdülkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Baker xx, Serkan xx, Nwakaeme xx, Afobe xx (Ahmet dk. 86 ?)

Yedekler: Erce, Rahmi, Salih, Atakan, Plaza, Faruk, Kerem

Teknik Direktör: Addie Newton

Kırmızı kart: Sacko (dk. 68) (Denizlispor)

Sarı kart: Bakalorz (Denizlispor)

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Benik Afobe, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 18:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor deplasmandan 1 puanla döndü - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

12 yaşındaki kızı sahte şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu: Kızım "Anne size bir şey yapmasından korkuyorum" dedi ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi "Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı         
00:08
Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor         
22:55
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü         
22:06
Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak         
20:45
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı         
16:11
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 00:54:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor deplasmandan 1 puanla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei