Trabzonspor deplasmandan 1 puanla döndü

Süper Lig'in 2. haftasında, Yukatel Denizlispor sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 2. haftasında, Yukatel Denizlispor sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışında çalımının ardından çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı. 5. dakikada Oğuz Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı kornere yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı 30. dakikada Tiago Lopes'in sağ taraftan açtığı ortayı Rodallega'nın röveşata ile tamamlamak istedi. Ancak top dışarıya çıktı. 38. dakikada Tiago Lopes'in müdahalesi sonrası Nwakaeme yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden hakem Volkan Bayarslan penaltıyı iptal etti. 43. dakikada Abdülkadir Ömür'in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Pantilimon topu kornere çeldi. 49. dakikada Benik Afobe'nin attığı şık çalımın ardından yaptığı aşırtma vuruşunda Murawski topu çizgiden çıkardı. 50. dakikada kontra atağa çıkan Denizlispor'da Rodallega'nın çektiği şut farkla dışarıya çıktı. 55. dakikada Sagal'ın pasıyla ceza sahası dışından şut çeken Recep Niyaz'ın vuruşunu Uğurcan Çakır kornere çeldi. 57. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışında çalım atarak içeriye girerek çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı. 61. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla Abdülkadir Ömür'ün vuruşu gol oldu. VAR'a giden pozisyon sonrası ofsayt olduğuna karar verildi. 68. dakikada Hadi Sacko, Hüseyin Türkmen'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Volkan Bayarslan xxx, Süleyman Özay xxx, Deniz Caner xxx Denizlispor: Pantilimon xx, Zakarya xxx, Mustafa xx, Oğuz xx, Lopes xx, Murawski xx, Bakalorz xx (Sacko dk. 65 x), Aissati xx (Leismann dk. 90+1 ?), Sagal xx (Özgür dk. 90+1 ?), Recep xx, Rodallega xx Yedekler: Cenk, Muhammet, Mesanovıc, Asım, Sakıb, Özer, Alihan Teknik Direktör: Robert Prosinecki Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx (Guilherme dk. 86 ?), Campi xx, Edgar Ie xx, Abdurrahim xx (Safa dk. 90 ?), Abdülkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Baker xx, Serkan xx, Nwakaeme xx, Afobe xx (Ahmet dk. 86 ?) Yedekler: Erce, Rahmi, Salih, Atakan, Plaza, Faruk, Kerem Teknik Direktör: Addie Newton Kırmızı kart: Sacko (dk. 68) (Denizlispor) Sarı kart: Bakalorz (Denizlispor) (Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz/İHA)

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