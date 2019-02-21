Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto Çekildi (2)

20 dakika önce

Süper Loto'nun 592. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 804 bin 853 lira devretti.

Süper Loto Çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun 592. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 804 bin 853 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 99 kişi 9 bin 878 lira, 4 bilen 5 bin 577 kişi 188 lira 75'er kuruş, 3 bilen 116 bin 838 kişi 15 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 841 bin 639 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 767 bin 654 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 552 bin 178 lira kamuya aktarıldı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:39 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Ekonomi
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