"Süper Vali" Recep Yazıcıoğlu vefatının 18. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Denizli Valisi olarak görev yaparken Ankara'nın Temelli beldesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve görev yaptığı illerde "Süper Vali", "Efsane Vali" olarak hatırlanan Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 18'inci yılında Aydın'ın Söke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Vali Recep Yazıcıoğlu için Söke Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı törende, Yazıcıoğlu'nun mezarına karanfiller bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Yazıcıoğlu'nun ablası Selma Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin görev yaptığı illerde güzel hizmetler yaptığını söyledi.

Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayı normal bulmadığını belirten Özcan, "Üç şeritli dümdüz yolda giden arabanın takla atmasına inanmıyorum." dedi.

Geçen 18 yıla rağmen Vali Yazıcıoğlu'nun unutulmadığını vurgulayan Özcan, "Harika bir insandı. İnsanları, sporu, hayvanları, her şeyi önemseyen ve seven bir insandı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.